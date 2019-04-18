Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Övüç, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Başkan Çolakbayrakdar’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Övüç, Kayseri’nin esnaf şehri olduğunu belirterek, “İlimizde bulunan esnaf odalarının başkanlarıyla sizlerin her zaman yanınızdayız. Öncelikle yeniden başkan seçildiğiniz için hayırlı olsun. Hizmetlerinizden dolayı teşekkür ediyor, yeni dönemdeki çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.” diye konuştu.







Başkan Çolakbayrakdar ise şimdiye kadar yapılan hizmetleri artırarak devam edeceklerini vurgulayarak, “Hem şehrimizin büyümesi ve gelişmesi hem de esnafımızın daha fazla kazanç sağlaması adına el birliğiyle çalışacağız. Şehrimize ve ülkemize değer katacak projelerin önderliğini yapmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Her yapılan hizmette Kayseri’miz model olmuştur. Bizler şehrimizin ekonomisini büyütme noktasında var gücümüzle çalışıyoruz. İstihdam ve üretime katkı sağlamak için farklı ve yeni projeleri hayata geçiriyoruz. Özellikle dünyanın geldiği noktada şehirleşme sadece rutin belediyecilik hizmetleri ile değil, şehrin adını duyurması, marka oluşturması ve ekonomik olarak kalkındırılması noktasında yerel yönetimlere çok iş düşüyor. Bunun bilincinde olarak inşallah Kocasinan’ımız, Kayseri’miz için daha güzel hizmetleri el birliğiyle yapacağız.” ifadelerini kullandı.







Başkan Çolakbayrakdar’ı tebrik ederek, başarılar dileyen Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan da “Başkanımızın ustalık döneminde daha güzel hizmetler yapacağına inanıyorum. Başkanımız özellikle iyi bir esnaf çocuğu, iyi bir aile babası, iyi bir başkan ve iyi bir yöneticidir. Ayrıca Kocasinan bölgesi tarım ve hayvancılığın yoğun olduğu bir bölgedir. Bu konuda başkanımız projelerin en iyisini hayata geçirmektedir.” şeklinde konuştu.

Ziyaret, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Övüç’ün Başkan Çolakbayrakdar’a el dokuma yun halı hediye etmesiyle sona erdi.

