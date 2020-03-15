Hijyen ve dezenfekte çalışmaları yerinde incelendi Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi tarafından tüm kamu alanlarında önlem amaçlı başlatılan hijyen ve dezenfekte çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmaları takip eden Başkan Çolakbayrakdar, Kayserililerin daha hijyenik bir ortamda daha sağlıklı bir yaşam sürmeleri için yoğun gayret sarf ettiklerini söyledi.

15 Mart 2020 Pazar 16:13