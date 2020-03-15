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Hijyen ve dezenfekte çalışmaları yerinde incelendi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi tarafından tüm kamu alanlarında önlem amaçlı başlatılan hijyen ve dezenfekte çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmaları takip eden Başkan Çolakbayrakdar, Kayserililerin daha hijyenik bir ortamda daha sağlıklı bir yaşam sürmeleri için yoğun gayret sarf ettiklerini söyledi.

Hijyen ve dezenfekte çalışmaları yerinde incelendi
“Bütün gayretimiz, daha sağlıklı ve daha temiz bir Kocasinan’da hemşehrilerimizin yaşaması içindir” diyerek sözlerine başlayan Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların sağlığını ilgilendiren konularda çok titiz davrandıklarını vurgulayarak, “Rutin olarak yapmış olduğumuz dezenfekte ve hijyen temizliğini de içinde bulunduğumuz süreçten dolayı hem Aile Sağlık Merkezleri hem de diğer kamu alanları başta olmak üzere çalışmalarımızı genişlettik. Sağlık çalışanlarının hijyenik bir ortamda hizmet vermesinin yanı sıra vatandaşlarımızın da aynı ortamda sağlık hizmeti alabilmesi için bölgemizde bulunan 22 sağlık ocağının hijyen temizliğini yaparak, çalışmalarımızı tamamlayacağız. Ayrıca jandarma ve karakol binaları başta olmak üzere diğer kamu alanlarının hijyen temizliğini yapacağız. Özellikle toplumun sık kullandığı alanların temizliğini yapıp, hemşehrilerimizin daha sıhhi ve daha hijyenik bir ortamda hizmet almasını sağlamak için yoğun gayret sarf ediyoruz. Okul ve camilerde sürdürdüğümüz temizlik çalışmalarını periyodik olarak kamusal alanlarda da yaygın hale getireceğiz” ifadelerini kullandı.

Haber: Selma Kara
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