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İhaleye büyük ilgi

Kocasinan Belediyesi, kentsel dönüşüm kapsamında Uğurevler Mahallesi’nde yapımı tamamlanan 20 adet daireyi ihale ile satışa çıkarttı.

İhaleye büyük ilgi

Kocasinan Belediyesi açık otoparkında sosyal mesafe kurallarına uyarak gerçekleştirilen ihale büyük ilgi gördü. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın yönettiği ihalede Uğurevler Mahallesi’nde kentsel dönüşüm kapsamında yapımı tamamlanan ve 12 ay vade imkanı ile satışa çıkartılan 20 daireden 15’i yaklaşık 2 saatte satıldı.

Yapılan yatırımlarla Kocasinan’ın daha çok değerlendiğini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, ihaleye gösterilen ilginin memnuniyet verici olduğunu belirterek, “Bölgemizin ve şehrimizin kalkınması, Kocasinan’ımızın daha da güzelleşmesi için gayret gösteriyoruz. Yeni Kocasinan´da ev sahibi olan vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyorum. İhalelerden elde ettiğimiz gelir daha iyi ve daha kaliteli hizmetler olarak vatandaşlarımıza geri dönüyor. Elde edilen her kuruş, Kocasinan sakinlerinin yaşam kalitesinin artmasına katkı sağlayacaktır. Hem Kocasinan sakinlerine hem de ev sahibi olan vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediyesi, ihalede toplam 7 Milyon 446 bin 500 Türk Lirası gelir elde etti. Ayrıca, 5 dairenin satışı ise iki hafta içerisinde sonuçlandırılmak üzere pazarlığa bırakıldı.
 

Kurumsal

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