İHTİYAÇ SAHİPLERİNE RAMAZAN İAŞESİ YARDIMI

Yardımlaşmanın ve dayanışmanın en üst düzeye çıktığı bu ayda Kocasinan Belediyesi olarak, ilçe sakinlerinin huzurlu bir Ramazan geçirmelerine katkı sağladıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Ramazan ayı denince; 11 ayın sultanı, rahmet ve mağfiret ayı, ebedi saadeti kazanma aklımıza geliyor.







Manevi iklimin doyasıya yaşandığı mübarek bir ay olan bu ayda, hayır ve bereket artar, Allah'ın rahmeti, sağanaktan boşanırcasına yağar. Gönüller yumuşayarak, paylaşma, dayanışma ve karşılıklı anlayış adeta zirve yapar. Gönüllere sevgi dokunur. Belediye olarak biz de Ramazan ayının feyz ve bereketini hep beraber yaşamak adına önemli çalışmalar yapıyoruz. Özelikle ihtiyaç sahibi ailelere gıda başta olmak üzere pek çok konuda yardımda bulunuyoruz. Bunu yaparken vatandaşlarımızı rencide etmeden sıkıntılarını paylaşmak önceliğimiz oluyor.” ifadelerini kullandı.







Başkan Çolakbayrakdar, Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını, şehrimiz, ülkemiz, tüm İslam alemi ile insanlığa sağlık ve huzur getirmesini dileyerek sözlerini tamamladı.

