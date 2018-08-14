İstasyon Mahallesi yeni görünümüne kavuşuyor

Yenileme çalışmalarının aralıksız devam ettiğini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “İstasyon Mahallemizde asfaltlama çalışmalarını tamamladık. Otopark, yeşil alan, kaldırım ve çevre düzenleme çalışmalarını da aralıksız sürdürüyoruz. Mahallemizde zaman içinde aşınan ve yıpranan malzemelerin yenilenmesi gerekiyordu. Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizi bu bölgeye yönlendirdik. Sökülen eski kilitli parke yerine modern, estetik, sağlam ve ekonomik ömrü daha uzun olan bazalt döşeme taşı kullanıyoruz. Bölgede oturan sakinlerin araçları için yine bazalt taşından konforlu ve düzenli otoparklar yapıyoruz. Böylelikle araç trafiğinin daha akıcı olmasını sağlayacağız. Bu mahallemiz gibi diğer mahallelerimizde de eksik kalan ihtiyaçlarını birer birer tamamlayacağız ve hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Şimdiden bölge sakinlerimize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Hizmet atağını sürdüren Başkan Çolakbayrakdar, inceleme sırasında işçilerden gelen çay davetine icabet ederek hoş sohbetlere imza attığı işçilerin taleplerini de dinledi.

