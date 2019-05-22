KAFE SİNAN MARKA OLDU Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar belediye olarak hizmete sundukları Kafe Sinan uygulamasının vatandaş tarafından çok büyük ilgi gördüğünü söyledi. Çolakbayrakdar, “Marka oluşur, oturmuş bir hizmet yapısı oluşur ve buna talip çıkarsa bu markayı ve hizmeti satabiliriz, yani Sinan kafeleri satabiliriz” dedi.

22 Mayıs 2019 Çarşamba 09:15