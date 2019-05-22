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KAFE SİNAN MARKA OLDU

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar belediye olarak hizmete sundukları Kafe Sinan uygulamasının vatandaş tarafından çok büyük ilgi gördüğünü söyledi. Çolakbayrakdar, “Marka oluşur, oturmuş bir hizmet yapısı oluşur ve buna talip çıkarsa bu markayı ve hizmeti satabiliriz, yani Sinan kafeleri satabiliriz” dedi.

KAFE SİNAN MARKA OLDU
HİZMET SONRASI TAKİP 

Kayseri’nin başarılı belediye başkanlarından Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar  mahalle bazında yaptıkları hizmetlerin takipçisi olduklarını hatırlatarak, “Vatandaşa hangi hizmeti yapmışız, sonrasında ne olmuş, memnuniyet var mı, eksiklik var mı, hepsine bakıyoruz. Yani özel sektördeki satış sonrası hizmet gibi diyebiliriz” diye konuştu.

KAFE SİNANLAR’A GÜVEN TAM 

Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, Kafe Sinanlar’ın, ilçe genelinde hizmet verdiği her noktada itibarlı ve prestijli bir kafe anlayışına dönüştüğünü kaydederek, “Bir kere Kocasinan Belediyesi’nin deyince vatandaş otomatik olarak güveniyor bu çok önemli ve biz de bunun gereğini hep yapıyoruz. Bu nedenle Kafe Sinan’a herkes geliyor, çocuğunu, ailesini gönderiyor. Biliyor ki buralar güvenli yerler. Bunu devam ettirecek hizmet anlayışında olduğunu gördüğümüz özel sektör taliplileri de olursa marka olarak satabiliriz, niye olmasın ama şimdilik böyle bir durum yok acelemiz de yok” dedi.

6 KAFE SİNAN VAR 

Kocasinan Belediyesi’nin iç dekorasyonundan hizmet şekline ve elemanlarına kadar farklı bir konseptle hizmete soktuğu 6 adet Kafe Sinan bulunuyor. Bu kafeler, hem hizmet kalitesi hem de fiyatların uygun olmasının yanı sıra, mekanların güven vermesi nedeniyle de vatandaşların öncelikli tercih ettiği buluşma noktaları oldu. 

Özel Haber: İlter Sağırsoy

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