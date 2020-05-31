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Kafe Sinanlar, hizmete hazır

Kocasinan Belediyesi, 1 Haziran’da açılacak olan Kayseri’nin tescilli markası Kafe Sinan’ı toplum sağlığı açısından dezenfekte etti ve hizmete hazır hale getirdi.

Kafe Sinanlar, hizmete hazır
Kayserililerin her şeyde olduğu gibi hizmetin de en iyisine layık olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Parkların içerisinde; sosyal donatılar ile yaptığımız Kafe Sinan’lar, vatandaşlarımızın bir araya gelip günün stresini attıkları, gönül rahatlığı içerisinde huzurlu bir şekilde vakit geçirdikleri mekanlar haline gelmişti ve bölgenin hayatına renk katmıştı. Kayseri’nin marka değeri olan Kafe Sinan ve Hanımeli’ni malum süreçten dolayı kısa bir aradan sonra yeniden vatandaşların hizmetine sunuyoruz. Vatandaşlarımıza daha hijyenik ve daha sağlıklı bir ortamda keyifli ve verimli vakit geçirmeleri için Kafe Sinan’da dezenfekte ve temizlik çalışmaları tamamlandı ve hemşehrilerimizin hizmetine hazır hale getirildi. Normalleşme sürecinde uyarıları dikkate alıp, hassasiyet göstererek sağduyu ile hareket ettiğimiz takdirde bu süreci sorunsuz bir şekilde geçireceğimize inanıyor,  tüm hemşehrilerime sağlıklı günler diliyorum. Bütün gayretimiz, hemşehrilerimizin daha sıhhi ve daha hijyenik bir ortamda hizmet almasını sağlamak içindir” ifadelerini kullandı.

Kurumsal

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Kocasinan BelediyesiAhmet çolakbayrakdarKafe SinanKayseri
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