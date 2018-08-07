'Kariyerim ve Geleceğim' Konulu Seminer Düzenlenecek

Geleceğin Meslekleri Nelerdir? Adaylar üniversite tercihlerini yaparken nelere dikkat etmeli? Aileler çocukları ile nasıl bir yol izlemeli? Yeni sistem neler getirdi, neler götürdü? Tüm bu sorular, düzenlenecek olan seminerde cevap bulacak. Gençlerin daha sağlıklı kariyer planlaması yapabilmesi amacıyla düzenlenecek olan ‘Kariyerim ve Geleceğim’ konulu seminere konuşmacı olarak katılacak olan Düşünce Koçu Münir Arıkan, kendine has üslubuyla deneyimlerini öğrencilerle paylaşacak. Seminer, 8 Ağustos Çarşamba Günü Saat 18:00’de Şehir Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek.

