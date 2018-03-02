“Kayseri; barışın ve kardeşliğin başkenti”

Ziyarette öğrencilere şehrin tarihi ve kültürel zenginlikleri hakkında bilgiler veren Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri’nin 6 bin yıllık geçmişe sahip olduğunu vurgulayarak, “Kayseri, sevginin barışın ve kardeşliğin başkentidir” dedi.



Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Kızılay Şubesi tarafından başlatılan ‘Yaygın Eğitimde Mutlu Günler’ temalı proje kapsamında Kayseri’ye gelen 5 farklı ülkeden 35 öğrenciyi, belediyenin Encümen salonunda ağırladı. Öğrencilere, Türk Kızılayı Talas Şube Başkanı Ünal Yüksel ve Kocasinan Akademi Gençlik Merkezi temsilcileri eşlik etti. Başkan Çolakbayrakdar, öğrencilerle tek tek sohbet edip, ilgi gösterdi.



Konuklarını, kadim şehrin kadim ilçesinde ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Bulunduğunuz şehir, 6 bin yıllık tarihi geçmişe sahiptir. Kayseri, tarihte İpek Yolu’nun merkezinde yer almış ve Ticaretin Beşiri olan bir şehirdir. Şehrimiz, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği ve başkentlik yapmıştır. Kayseri’nin bu medeniyetlere başkentlik yapması, birçok kültürün bu şehirde yaşamasına, ortak kültürün oluşmasına ve sevginin barışın başkenti olmasına vesile olmuştur. Kayseri’de gezdiğiniz zaman bu sevgiyi, kardeşliği ve barışı bütün insanların yüzünde görürsünüz. Kocasinan İlçesi ise yüzde 85 nüfusun yaşadığı şehrin merkezindeki 3 belediyeden bir tanesidir. Tarihe beşiklik eden Kültepe, Kaniş-Karum’un bulunduğu yer, Kocasinan sınırları içerisindedir. Belediye hizmet binasının karşısında bulunan Gevher Nesibe Müzesi ise Selçuklu Medeniyetinin kültür yapıtıdır. Dünya da ilk defa tıp alanında bir medrese bu topraklarda kurulmuş ve ruh hastası olan insanların müzikle tedavi edilmesi bu şehirden tüm dünyaya yayılmıştır. Bu ve buna benzer birçok tabiat güzellikleri ve kültürel zenginliklerini içinde barındıran bir ilçedir. Özellikle belediyemizin ismini taşıdığı Mimar Sinan, bütün Avrupa’da yaptığı eserler günümüze kadar ulaşmıştır. Bu vesileyle şehrimizin tanıtımı noktasında çok faydalı olacak bu projede emeği geçenlere teşekkür ediyor, öğrencilerimize başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.



Türk Kızılayı Talas Şube Başkanı Ünal Yüksel, belediyelerle ortak çalışmalar yürüttüklerini belirterek, her zaman verdiği desteklerden dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.



Hoş sohbetlerin ve renkli görüntülerin oluştuğu ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.