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"KAYSERi DÜNYA MARKASI OLACAK"

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, MOBİTEK Projesinin Kayseri’yi dünya pazarında söz sahibi yapacağını vurguladı. 

"KAYSERi DÜNYA MARKASI OLACAK"

Kocasinan Belediyesi ve Yozgat İl Özel İdaresinin üye olduğu Orta Anadolu Kalkınma Birliği tarafından yürütülen MOBİTEK Projesi sona yaklaşıyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın ev sahipliğinde gerçekleşen tanıtım programına; Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve ORAKAB Meclis Üyeleri katıldı. MOBİTEK Projesinin gerçekleşme sürecini adım adım takip eden Başkan Çolakbayrakdar, çalışmaların son durumu hakkında konuklarına bilgiler verdi.

Mobilya Kent’i inceleyen Vali Süleyman Kamçı, MOBİTEK Projesi tamamlandığında Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlanacağını vurguladı.
Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ise Yozgat’ın Kayseri ile aynı projede yer almasının,Yozgat için büyük bir tecrübeye vesile olacağını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de Kayseri'nin, ticaretin ve üretimin merkezi olduğuna dikkat çekerek, projenin Kayseri’yi mobilya sektöründe üst seviyelere çıkaracağını belirtti.

Planladığı vizyon projeleri birer birer hayata geçiren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise 10 milyon avroya yakın Avrupa Birliği Hibe Projesiyle yapılan MOBİTEK Projesinin hayata geçtiğini ifade ederek, “Fiziki ve teknik anlamda her türlü ihale süreci tamamlandı. Önümüzdeki yıl içerisinde makinalar çalışır vaziyette olacak ve üretime geçecek. Proje, Kayseri’ye, Anadolu’ya ve Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayacak. Projedeki hedefimiz; Kayseri’yi mobilyada, dünya pazarında daha fazla söz sahibi etmektir. Burada yapılacak olan AR-GE, dış ticaret, pazarlama ve imalatla ilgili destek çalışmalarıyla birlikte Kayseri, mobilya sektöründe dünya pazarında çok daha fazla pay alabilecek ve söz sahibi olacak. Proje ayrıca istihdamı da artıracak. Katkılarından dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından program, hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.
İHA

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MobilyaKayseriÇolakbayrakdar
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