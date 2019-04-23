"Kayseri'nin sosyal hayatına canlılık katıyoruz"

Başkan Çolakbayrakdar, Erkilet Camikebir Mahallesi’nde Kayseri’nin tescilli markası Kafe Sinan olarak hizmet verecek olan ve yapımı tamamlanan tesisi yerinde inceledi. Vatandaşların isteği doğrultusunda yapılan tesisin son kontrollerini gerçekleştiren Başkan Çolakbayrakdar, 7’den 70’e her kesime hitap eden değişik sosyal mekanlar ve imkanlar oluşturduklarına dikkat çekerek, “Kayserililerin sosyal hayatını renklendirmek için yaptığımız çalışmalardan birisi de Kafe Sinan tesislerimizdir. Parkların içerisinde; sosyal donatılar ile yaptığımız Kafe Sinan’lar, vatandaşlarımızın bir araya gelip günün stresini attıkları, gönül rahatlığı içerisinde huzurlu bir şekilde keyifli ve verimli vakit geçirdikleri mekanlar haline geldi. Hemşehrilerim, Kafe Sinan’larda kitap, dergi ve günlük gazetelerini okuyup, dostluk ortamı içerisinde hoş sohbetlere imza atıyorlar. Mahallemizde de yapımını tamamladığımız parkın içerisindeki Kafe Sinan’ımız, bölgenin hayatına renk katacak. Kayserililerin vazgeçilmez mekanlarından biri haline gelen Kafe Sinan hizmetimiz, hemşehrilerimiz tarafından burada yoğunca talep ediliyordu. Bizler de bölgenin ihtiyacına göre tesisi mahallemize kazandırdık. Şimdiden Kayseri’ye ve Kocasinan’ımıza hayırlı olsun. İnşallah mekan ve sunum olarak yenilikçi tarzı ile Kayserililerin gözdesi olan Kafe Sinan’ların sayısını artırarak, diğer mahallelerimize de ihtiyaç doğrultusunda bu ve buna benzer tesisler yapmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle tesislerimize gösterilen ilgiden dolayı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri’ye daha iyi hizmet verebilmek adına yoğun bir şekilde çalışmaların sürdürüldüğünü sözlerine ekledi.



