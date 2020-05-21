“Kayseri'ye has yerli tohumlarla yetiştirdiğimiz ürünler teknolojiyle buluşarak iyi bir noktaya gelecek” Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; yerli tohumdan elde edilen domates fidelerinin ekimini yaptı. Başkan Çolakbayrakdar; "Kayseri bölgesine has yerli tohumlarla yetiştirdiğimiz ürünler, inşallah daha da fazlaca bölgemizde teknolojiyle buluşarak iyi bir noktaya gelecek" dedi.

21 Mayıs 2020 Perşembe 12:40