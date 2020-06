Kayseri’nin Süper Lig’deki 2’nci Takımı Avrupa Kupalarında

Masa tenisinde Milli Takıma en çok sporcu gönderen kulüp olduklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti: “Öncelikli olarak Milli Takım sporcularımızı ve Milli Takım Antrenörü Halil Adak’ı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Masa tenisi takımımız; Kayserispor’dan sonra Süper Lig’de oynayan ikinci takımımızdır. Masa Tenisi B Takımımız ise bu sezon Türkiye 1.Ligi’nde yine lider tamamladı. Takımlarımızın masa tenisinde elde ettiği başarılar Kayseri’nin masa tenisinde çok ileri seviyede olduğunun bir göstergesidir. Kulübümüz sayesinde Kayseri, masa tenisinde her zaman Türkiye sıralamasında en başarılı il oluyor. Milli Takıma en çok sporcu gönderen takım olarak gururluyuz. Sporcularımız, ay yıldızlı formayı layıkıyla taşıyıp, İstiklal Marşımızı Uluslararası camiada okutturarak, her defasında bizim gururumuz oluyorlar. Bizlere bu gurur yaşattıkları için Kayseri ve ülkemiz adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Gerek Kocasinan Belediyesi olarak gerek ise şahsım olarak her zaman sporcularımızın yanındayız.”



Özge Yılmaz, Betül Nur Kahraman ve Kadriye Nur Sarı’dan oluşan Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Bayan Masa Tenisi A Takımı, oynadığı 11 maçta 7 galibiyet alarak topladığı 18 puan ile Süper Ligi 4’üncü olarak tamamladı. Böylelikle Kocasinan’ın Takımı, elde ettiği başarılarla Avrupa Kupalarına katılmaya hak kazandı.