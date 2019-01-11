Kayseri’nin Yeşil Örtüsü Kocasinan’da Filizleniyor

Fidanlıktaki üretim ve bakım çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ı, yeşil alanları ve sosyal donatılarıyla her geçen gün daha da güzelleştirdiklerini ifade etti. İlçe sakinlerine en iyi hizmeti sunabilmek adına yoğun çaba sarf ettiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar; “Kocasinan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı seramızda; çeşitli bitkiler yetiştiriyoruz. Seramızda; her geçen gün ürün çeşidini artırıyor, farklı bitki çeşitleri yetiştiriyoruz. Bu ürünleri ise mevsimine göre ilçemizin dört bir tarafındaki park, bahçe, kavşak, meydan ve yol kenarları gibi düzenleme gerektiren alanlarda toprakla buluşturuyoruz. İlçemizi mevsimine göre hem rengarenk çiçeklerle süslerken hem de Kocasinan’ın yeşil dokusuna katkı sağlamış oluyoruz. İlkbaharda dikilecek olan ağaçlarımız şimdiden seramızda dikime hazır hale getiriliyor. Daha yeşil ve daha güzel bir Kocasinan için hemşerilerimize en iyi hizmeti sunabilmek adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, “Bütün gayretimiz, çabamız, hemşehrilerimizin ve çocuklarımızın daha mutlu ve daha huzurlu olacakları ortamlar hazırlamak, daha çevreci yaklaşımlarla onlara hizmet edebilmektir” ifadelerini kullandı.

