Kocasinan'a 5 yılda 23 adet basketbol, 55 adet futbol sahası yapıldı Kocasinan Belediyesi tarafından 5 yılda; ekonomik değeri 10 milyon 622 bin Türk Lirası olan 23 adet basketbol sahası ile 55 adet futbol sahası yapıldı. Kocasinan Spor Kulübü bünyesinde bin 482 lisanslı sporcunun eğitim gördüğünü belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, birçok spor yatırımı gerçekleştirdiklerini belirterek; “Amacımız; sporla bayrağını ve milletini seven, milli ve manevi değerlere bağlı nesillerin yetişmesidir” dedi.

15 Mart 2020 Pazar 17:04