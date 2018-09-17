Kocasinan Akademi Başarı Hikayeleriyle Dolu

Başkan Çolakbayrakdar, “Kurulduğundan bu yana çok az bir zaman geçmesine rağmen tesislerimizde birçok başarı elde ettik. Akademimizde açılan okuma yazma kursu ile 60 yıllık hayalini kağıda döken teyzemiz, 11 ayda 42 kilo vererek sağlıklı yaşama kavuşan hanımefendi, tesisimizde aldığı eğitimle hayallerine uzanarak müzik öğretmenliğini kazanan genç kızımız, Akademi Tesisindeki satranç kursunda keşfedilerek Satranç Milli Takımı’na seçilen minik yavrumuz bu başarıların sadece birer örneği… Daha bunlar gibi nice ismi duyulmamış vatandaşlarımız var. Tabi bu başarılar tesadüfi değildir. Kaliteli eğitim kadromuz ve özverili çalışmalarımız kadar, kursiyerlerimizin azmi sayesindedir. Hizmetlerimizin “hayaldi gerçek oldu” cümlesiyle geri dönmesi bizleri ayrıca mutlu ediyor” şeklinde konuştu.



Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, “Tesislerimizde açtığımız kurslar sayesinde kursiyerler, hem eğlenerek öğreniyor hem de sosyalleşerek keyifli zaman geçiriyorlar” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Hanım kardeşlerimizin ve çocuklarımızın daha donanımlı bireyler olabilmeleri için farklı branşlarda meslek kursları açıyoruz. Çocuklarımızı yetenek ve ilgi alanlarına yönlendirerek sosyal yaşama hazırlıyor ve hanım kardeşlerimizin öğrendikleriyle, aile bütçesine, ülkemize ve Kayseri ekonomisine katkıda bulunmasını sağlıyoruz.”



Haber: Gülcan Deniz