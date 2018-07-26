Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocasinan Akademi çocuklara meslek edindiriyor

Kocasinan Akademi’nin farklı branşlarda açtığı kurslar sayesinde yaz tatillerini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçiren çocuklar, diğer kurslardan farklı olarak Dekoratif Ahşap Süslemeleri kursunda yaptıkları ürünleri satma imkanı buluyor. 

Kocasinan Akademi çocuklara meslek edindiriyor

Konuyla ilgili konuşan Dekoratif Ahşap Süslemeleri Eğitmeni Serpil Kıyak, “Kursumuzda ilk olarak ahşap boyamayla başlıyoruz. Sonrasında ise polyester, cam ve çömlek boyamaları nasıl yapılır onları anlatıyoruz. Çocuklarımız, çok başarılılar kendilerinden beklenenin aksine ortaya çok güzel eserler çıkarıyorlar. Ahşap boyamalarımızı hep beraber büyük bir keyif alarak yapıyoruz. Ailelerde bu kursa destek veriyor çünkü bu sayede çocuklar hem günümüzde bağımlılık haline dönüşen teknolojik aletlerden uzaklaşıyor hem de yaptıkları eserleri satıp ailelerine destek oluyorlar. Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza böyle güzel kurslara katılmalarını tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı. 
Çocuklar ise böyle güzel imkanı sağladığı için Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti. 
 

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerKocasinançolakbayraktarAhmet ÇolakbayraktarKocasinan BelediyesiKocasinan Akademi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.