Kocasinan Akademi, Dünya Ticaret Merkezinde

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Akademi’nin yaklaşık 15 ay önce açılmış olmasına rağmen kursiyerlerin el emeğini sanata dönüştürebildiğine dikkat çekti. Kısa sürede çok güzel ürünler elde edildiğini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Akademi ile eğitim, sosyal, kültür, sanat, spor gibi hayatın her alanında bölge sakinlerimize daha iyi ve daha kaliteli hizmet vererek, şehrimizin hayatına renk katıyoruz. Özellikle akademi tesislerimizle hanım kardeşlerimizin el emeklerini gün yüzüne çıkarıyoruz. Ortaya çıkan el emeği göz nuru eserler bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Bunun yanı sıra tesislerimize gösterilen yoğun ilgi ve alaka memnuniyetimizi bir kat daha artırdı. Bu çerçevede vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek için Kocasinan Akademi sosyal tesislerinin sayısını her geçen gün artırıyoruz. Kocasinanımıza, bütün mahallelerimize hizmet veren tesisler kazandıracağız. Bu noktada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sergimiz, 29 Nisan Pazar Gününe kadar açık olacak. Tüm Kayserilileri bu sergiyi gezmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kocasinan Akademi eğitimcilerinin ve kursiyerlerinin çalışmalarından oluşan sergide, dolgu bebek yapımı, geleneksel nakışlar, Robotik uygulama, keçe aksesuarları, çeyiz ürünleri, takı tasarımı, ev tekstil ürünleri, elde Türk işlemeleri, filografi, dekoratif ev aksesuarları, canlı çiçek tanzimi, kağıt rolyef, ahşap ve cam boyama, çini, resim ve yazma kenarı işleme gibi çalışmalar yer alıyor.

İHA