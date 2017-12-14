Kocasinan Akademi, el emeği göz nurunu sergiliyor

Sergiyi ziyaret eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve eşi Fatma Çolakbayrakdar, vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Stantları beğeniyle inceleyen Başkan Çolakbayrakdar ve eşi Fatma Çolakbayrakdar, el emeği göz nuru ürünler hakkında eğitmenlerden bilgi aldı.

Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte konuşan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Akademi’nin bir yıl önce kurulmuş olmasına rağmen çok güzel ürünler elde edildiğini ifade etti. Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Akademi’ye hanım kardeşlerimin göstermiş olduğu ilginin sonucu olarak çıkan sanat eserleri burada sergileniyor. Ortaya çıkan el emeği göz nuru eserler bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Bunun yanı sıra tesislerimize gösterilen yoğun ilgi ve alaka bizim memnuniyetimizi bir kat daha artırdı. Kocasinan Akademi çatısı altında önümüzdeki günlerde Erciyesevler ve Mimarsinan Mahallelerimizde tesisler faaliyete geçecek ve birçok mahallede bu ve buna benzer tesisler yapacağız. Kocasinan Akademi’ye bütün mahallelerimize hizmet veren tesisler kazandıracağız. Tesislerimizde hanım kardeşlerimiz kendi emeklerini gün yüzüne çıkarıyorlar. Bunların yanı sıra Kocasinan Çocuk Kulübü’nde eğitim gören çocuklarımızın da burada eserleri var. Bu noktada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hanım kardeşlerimizin becerilerini gün yüzüne çıkartması noktasında özveriyle çalışan eğitmenlerimizi tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Akademi’nin her geçen gün büyüdüğünü ve Kayseri’ye hizmet ettiğini sözlerine ekledi.

Kocasinan Akademi eğitimcilerinin ve kursiyerlerinin çalışmalarından oluşan sergide, dolgu bebek yapımı, geleneksel nakışlar, keçe aksesuarları, çeyiz ürünleri, takı tasarımı, ev tekstil ürünleri, elde Türk işlemeleri, filografi, dekoratif ev aksesuarları, canlı çiçek tanzimi, kağıt rolyef, ahşap ve cam boyama, çini, resim ve yazma kenarı işleme gibi çalışmalar yer alıyor. Kurs hocalarının ve kursiyerlerin el emeği göz nurundan oluşan eserler, vatandaşların beğenisine sunulurken, hafta sonunda ise Meysu Outlet AVM’de sergilenecek.

