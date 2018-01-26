Kocasinan Akademi ev ekonomisine katkı sağlıyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın eşi Fatma Çolakbayrakdar, ilk olarak Yeni Mahalle Semt Konağını ziyaret ederek, Makinada Maraş İşi Kursu’nda eğitim gören kursiyerlerle bir araya geldi.

El emeği göz nuru ürünleri beğeniyle inceleyen Fatma Çolakbayrakdar, dikiş-nakış makinası ile tek tek motif işlemesi yaptı. Kursiyerlere ‘Ellerinize emeklerinize sağlık’ diyen Fatma Çolakbayrakdar, “Büyük emek verip, çok başarılı eserler ortaya çıkaran hanımlarımız; kurslar sayesinde hem üretiyorlar hem de öğrendikleriyle ev ekonomisine katkı sağlıyorlar. Göz nuru eserlerin ve geçmişten günümüze kadar nakışla işlenmiş eşyaların gün yüzüne çıkartılmasından son derece mutlu olduk. Her biri ayrı bir alın teri ve emek olan ürünler, bu tür kursların ne denli faydalı olduğunu gözler önüne seriyor.” diye konuştu.

Yeşil Mahalle Semt Konağı’nda ‘Ev Tekstili Hazırlama’, Yeşil Mahalle Kurs Merkezi’nde ise Dolgu Bebek Yapımı ve Dekoratif Ev Aksesuarları Hazırlama kurslarını da ziyaret eden Fatma Çolakbayrakdar, her biri emek gerektiren ürünler için kursiyerleri tebrik etti.

Son olarak Beyazşehir Semt Konağı’na giderek, Elde Türk İşlemleri ve Kumaş Boyama Kurslarında kursiyerlerle bir araya gelen Fatma Çolakbayrakdar, kursun hocasından detaylı bilgi aldı. Ürün çeşitliliğinden memnuniyet duyan Fatma Çolakbayrakdar, “Hanımlarımızın verilen eğitimlerden son derece memnun olduklarını gördük. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.” dedi.

Keyifli bir gün geçiren kursiyerler ise Kocasinan Belediyesi’nin hizmetlerinden dolayı Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a, kendilerine verdiği destekten dolayı da Fatma Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.





Kurum Haberi

