Kocasinan Akademi hayata renk katıyor

Kocasinanlıların her iki tesise de yoğun ilgi göstermelerinin ne kadar doğru bir işe imza attıklarını açık bir göstergesi olduğunu belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Kocasinan Akademi’nin hizmet ağını ve kalitesini daha da artırmak için hayata geçirdiğimiz Mimarsinan ve Erciyesevler tesislerimiz; 7'den 70'e herkese hizmet veriyor. Kısa zaman içerisinde özellikle hanım kardeşlerimiz tesislerimize yoğun ilgi gösterdiler. Tesislerimizde sunduğumuz; spor faaliyetlerinin yanı sıra meslek edindirme kurslarımızla eğitim alamamış ya da yeni bir meslek dalında kendini geliştirmek isteyen vatandaşlarımızın, kendilerine uygun bir alanda eğitim almalarını sağlıyoruz. Yaptığımız hizmetlerle eğitimden sağlığa, kültürden sanata hayatın her alanında ilçe sakinlerinin yanında yer alarak, Kocasinan’da yaşamanın bir ayrıcalık olduğunu gösteriyoruz. Hemşehrilerimiz için yeni, farklı ve faydalı projeler üretmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Kursiyerler ise hem sosyal aktiviteleriyle hem de hobi, el sanatları ve istihdama yönelik meslek edindirme kursları ile becerilerini ve yeteneklerini geliştirme imkanı sağlayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

Kurum Haberi

