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Kocasinan Akademi ile engeller aşılıyor

Milli ve manevi değerlerin farkındalığını oluşturmak amacıyla hizmet veren Kocasinan Akademi’nin eğitimden spora, kültürden sanata hazırladığı yaz kursları tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede çocuklara yönelik açılan İşaret Dili Kursu ile işitme engelli vatandaşlarla iletişim kurmayı öğrenen çocuklar, onlara tercüman olmaya hazırlanıyor. 

Kocasinan Akademi ile engeller aşılıyor

Kocasinan Akademi’nin açmış olduğu İşaret Dili Kursuna büyük ilgi gösteren çocuklar, işitme engeli olan yakın akrabalarıyla ve karşılaştıkları işitme engelli misafirleriyle iletişim kurmayı hedefliyor. 

Konuyla ilgili konuşan İşaret Dili Eğitmeni Bahriye Yalçın, kurs sayesinde çocuklar yaz tatillerini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirdiğini vurguladı. Aldıkları eğitim sayesinde çocukların daha bilinçli olduğunu belirten Bahriye Yalçın, “Derslerimizde, daha duyarlı vatandaşlar yetiştirmek için çocuklarımıza işaret dili öğretiyoruz. Çocuklarımızın hepsi İşaret Dili Kursuna çok istekli geldi. Çoğu öğrencimizin de işitme engelli akrabası var. Onlarla anlaşabilmek için buradalar. Ben bu eğitimin onlar için faydalı olduğunu düşünüyorum. Daha duyarlı vatandaşlar yetiştirmek için biz buradayız, elimizden geleni yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı. 

Kursiyerler ise böyle güzel ve anlamlı hizmetten dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür ederek, kurs sayesinde işitme engelli vatandaşlarla iletişim kurmaya başladıklarını söyledi. 
 

İHA

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