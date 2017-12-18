Kocasinan Akademi'nin sergisi çok beğenildi

Sergiyi ziyaret eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, el emeği göz nuru eserlere vatandaşların yoğun ilgi göstermesinden son derece mutlu olduklarını ifade etti.

El emeği göz nuru eserleri inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Onlarla sohbet edip, hal hatır soran Başkan Çolakbayrakdar, fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşları da geri çevirmedi. Ortaya çıkan eserleri oldukça başarılı bulduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, hem kursiyerlere hem de eğitmenlere emekleri için teşekkür etti. Başkan Çolakbayrakdar, kültürel ve sanatsal faaliyetlere ayrı bir önem verdiklerini vurgulayarak, “Kocasinan Akademi ile eğitimden sağlığa, kültürden sanata hayatın her alanında ilçe sakinlerinin yanında yer alarak, Kocasinan’da yaşamanın ayrıcalık olduğunu gösteriyoruz. Hanım kardeşlerimizin el emeği göz nuru eserlerinin, vatandaşlarımız tarafından beğenilmesi bizi ayrı bir mutlu etti. El becerisinden yemek çeşitlerine kadar hanım kardeşlerimiz çok güzel ürünler ortaya çıkarmışlar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Kurs hocalarının ve kursiyerlerin ortaya koydukları başarılı eserler, Kayserililerin takdirini kazandı.