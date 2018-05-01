Kocasinan Akademi'nin yıl sonu sergisine büyük ilgi

Sergiyi ziyaret eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın eşi Fatma Çolakbayrakdar, el emeği göz nuru eserleri tek tek inceledi. Eğitmenlerle sohbet eden Fatma Çolakbayrakdar, kursiyerlerin ortaya çıkardığı eserlerin çok güzel olduğunu belirterek, eğitmenlere teşekkür etti.

Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan’da kültürel ve sanatsal faaliyetlere ayrı bir önem verdiklerini vurgulayarak, “Kocasinan Akademi ile ilçe sakinlerimize sosyal, kültürel, mesleki ve eğitimsel açıdan farklı branşlarda hizmet veriyoruz. Açmış olduğumuz kurslar sayesinde hanım kardeşlerimiz, sanatsal yeteneklerini gün yüzüne çıkarıyor. Hanım kardeşlerimizin dönem sonunda el emeği göz nuru eserlerinin, vatandaşlarımız tarafından beğenilmesi bizi ayrı bir mutlu etti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızı spor, sanat, kültür ve sosyal gibi hayatın her alanında hizmetlerden faydalanmak üzere Kocasinan Akademi’ye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başarılı eserleri inceleyen Kayserililer, el emeği göz nuru eserlerin ve geçmişten günümüze kadar nakışla işlenmiş eşyaların gün yüzüne çıkartılmasından son derece mutlu olduklarını ifade etti.

Kocasinan Akademi eğitimcilerinin ve kursiyerlerinin çalışmalarından oluşan sergide, dolgu bebek yapımı, geleneksel nakışlar, Robotik uygulama, keçe aksesuarları, çeyiz ürünleri, takı tasarımı, ev tekstil ürünleri, elde Türk işlemeleri, filografi, dekoratif ev aksesuarları, canlı çiçek tanzimi, kağıt rolyef, ahşap ve cam boyama, çini, resim ve yazma kenarı işleme gibi çalışmalar yer aldı.