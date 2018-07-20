Kocasinan Akademi’de minik aşçılar yetişiyor

Kocasinan Akademi’de tesislerinde açılan pastacılık kursu çocuklardan büyük ilgi gördü. Keyifle çalışan çocuklar, minicik elleriyle birbirinden güzel lezzetler üretiyorlar. Akademi Yakut tesisindeki Pastacılık Kursuna çat kapı ziyaret gerçekleştiren Başkan Çolakbayrakdar’ın eşi Fatma Çolakbayrakdar, minik aşçılar ile birlikte mutfağa girerek onlarla tecrübelerini paylaştı. Çocuklarla birlikte keyifli sohbetler gerçekleştiren Fatma Çolakbayrakdar bir taraftan pankek yaparken bir taraftan da geleceğin aşçılarına pasta yapmanın püf noktalarını anlattı.



Çocuklar Pastacılık Kursunda, tatlı ve tuzlu pasta, kurabiye, kek, puaça yapımını öğrenirken pasta malzemeleri gibi konularda da eğitim alıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Pastacılık Kursu Eğitmeni Handan Gülmez, “Çocuklarımız burada ilk olarak temel aşamaları öğreniyor. Hamur yoğurmasını, mutfak temizliğini ve iş yaparken nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlatıyoruz. Anlayabilecekleri şekilde bilgiler vermeye çalışıyoruz. Pasta yapmanın püf noktaları öğretiyoruz. Bir şey yapmadan önce çocuklarımıza ne çalışmak istediklerini soruyoruz ve ilk olarak onların istediği şeyleri yapıyoruz daha sonra benim belirlediğim kek, cup kek, puaça, hamur yoğurma gibi herhangi bir şeyle devam ediyoruz. Birlikte güzel günler geçirdiğimize inanıyorum. Çocuklarımız için de yaz sosyalliği oluyor. Çocuklarımız buraya çok istekli geliyor. Yaptıkları keklerin, pastaların tadına bakıyorlar ve beğendiklerinde istekleri daha da artıyor. İleride meslek olarak seçmeyi düşünenler bile var, geleceğin ustaları buradan çıkabilir” ifadelerini kullandı.



Her yaz böyle kursların devam edeceğini belirten Handan Gülmez, “Yaz tatillerini hem eğlenceli hem de eğitici geçirmek isteyen öğrencilerimizi Kocasinan Akademi’ye bekleriz” dedi.