Kocasinan Akademi’nin Bilim Ve Teknoloji Ürünleri Mest Etti

Kocasinan Akademi General Emir Havacılık ve Uzay Bilimleri Teknoloji Merkezi’nde eğitim gören çocukların ve eğitmenlerin hazırlamış olduğu bilim ve teknoloji alanındaki ürünler, özel bir okulun düzenlediği ‘Bilim Gecesi Şenliğinde’ sergilendi. Sergiyi gezen katılımcılar, özellikle General Emir Gençlik Merkezi’nde bilim ve teknoloji alanında yapılan ürünlere büyük ilgi gösterdi. Sergiye yoğun ilgi gösteren öğrencilere yerli İHA üretimi, yerli drone üretimi, gezegenler ve güneş sistemi gibi konular hakkında bilgiler verildi.



Bilimsel projelerle fark oluşturduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Gençlerin daha iyi ve daha güçlü bir alt yapıyla yetişmeleri için hizmete sunduğumuz Gençlik Merkezi’nde fikir üreten, ufku geniş nesillerin yetişmesine katkı sunuyoruz. Büyüyen, gelişen Türkiye’nin gelecekte daha neler yapabileceğinin örneklerini gençlerimiz en güzel şekilde ortaya koyuyor. Geleceğin teknolojisi olan ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da desteklemiş olduğu uzay ve havacılık alanında, gençlerimiz yerli ve milli olarak teknolojik ürünler üretiyor. Bugün gençlerimizin yazılımını kendilerinin yaptığı ve model olarak ürettiği İHA’lar ile robotlar, yarın ülkemizin yerli ve milli üretimine katkı sağlayacak. Hedefimiz; yerli ve milli sanayinin temelini oluşturabilecek mühendis ve bilim adamları yetiştirmek. Bilim ve teknoloji atölyelerini kurarak, dünya ile rekabet edebilecek çocuklarımızı yetiştireceğiz. Yapmış olduğumuz atölyeleri daha kapsamlı yaparak, milli ve yerli üretim sağlayacağız. Yavrularımızın geleceği için, yarınları için, huzurlu ve mutlu olmaları için çalışmalarımızı artırarak devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.



Başkan Çolakbayrakdar, yapılan yatırımlarla çocukları geleceğin Türkiye’sine hazırladıklarını sözlerine ekledi.

Sergiyi gezen katılımcılar ise insansız hava araçları çalışmalarına hayran kaldıklarını belirterek, gençlerin becerilerini ve yeteneklerini geliştirmesine katkı sunan Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

