Kocasinan asfaltta rekor kırdı

Kocasinan Belediyesi, Kayseri’de en yüksek kapasiteye sahip asfalt plenti ile 2017 yılında 260 bin ton asfalt serimi ve 180 kilometre yol yaparak tarihi bir rekor elde etti.

Yeni Kocasinan’ı hızlıca şekillendirdiklerine vurgu yapan Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, asfalt çalışmalarında hedeflenen rakamların üzerine çıkarak rekorları yenilediklerini söyledi.

Yeni Kocasinan için ilçede büyük bir değişim, yenilik ve gelişim yaşandığına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın, nüfus olarak Türkiye’nin 33 ilinden büyük olduğunu hatırlatarak, “Kocasinan, aynı zamanda 156 bin hektar alan üzerinde şehir merkezinin en büyük ilçesidir. Merkezdeki en büyük ilçe olmamız sebebiyle çok büyük bir yol ağına sahibiz. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz Kocasinan’ın dört bir yanında asfalt seferberliği yaptı.” diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, “Yenileme çerçevesinde, alt ve üst yapı, yol, kaldırım ile çevre düzenlemesi gibi bütün çalışmaları yaparak ‘Yeni Kocasinan’ı hızlı bir şekilde oluşturuyoruz. Gerek yenilenmesi gereken yollar, gerekse yeni yapılmakta olan yollar için asfalt olmazsa olmazımızdır. Ayrıca yeni yerleşim alanları ve alternatif yollar da oluşturuyoruz. Bunları yaparken 200 bin metrekare alan üzerinde Kayseri’de en yüksek kapasiteye sahip olan ve teknolojik yapısıyla dünya standartlarında asfalt üreten Asfalt Plenti’ni hayata geçirdik. Çevre dostu özelliğiyle saatte 240 tonluk kapasiteye sahip asfalt üretimiyle daha hızlı, ekonomik ve kaliteli üretim imkanı sunuyoruz. Dünya standartlarına uygun ve yüzde yüz yerli üretim olan Asfalt Plenti ile yolları daha kaliteli hale getirirken bu yıl 260 bin ton asfalt serimiyle rekor kırdık. 2018 yılında ise 300 bin ton asfalt serimi gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kocasinan’da her zaman en iyi ve en kaliteli hizmeti hedeflediklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Yaptığımız hizmetler neticesinde ilçemiz daha modern bir görünüme ve daha sağlıklı bir alt yapıya kavuşuyor” dedi.

Kurum Haberi

