Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocasinan Belediye Meclisi’nden Kayserispor’a hep destek tam destek

Kocasinan Belediye Meclisi, Kayseri’nin markası ve değeri olan Kayserispor için tek yürek olup, tam destek verdi. Kayserispor tişörtü giyip, Temmuz ayı birinci oturumun ek meclis toplantısına katılan Başkan Çolakbayrakdar, Kayserispor’a başarılar dileyerek, “Gurur kaynağımız, değerimiz Kayserispor ’un her zaman yanındayız” dedi.

Kocasinan Belediye Meclisi’nden Kayserispor’a hep destek tam destek

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Başkanlığında toplanan Belediye Meclisi Temmuz ayının ilk oturumuyla ilgili komisyona havale ettiği konular görüşüldü. Ek Meclis gündeminde 5 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Süper Lig’in 31. Haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak olan sarı kırmızılı takıma başarılar dileyen Başkan Çolakbayrakdar, Kayserispor’a inandıklarını ve güvendiklerini vurguladı.



Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:
“Gurur kaynağımız, değerimiz Kayserispor’a her zaman yanındayız. Başarıya emin adımlarla ilerleyen takımımıza sahip çıkmak adına, kendi sahasında oynadığı bütün maçlara katılmaya özen gösterdik. Zaman zaman da tesislere giderek antrenmanları izleyip hem oyuncularımıza hem de teknik heyete moral vermeye çalıştık. Takımımız için ne yapsak azdır. Türkiye ve Avrupa da büyük başarılar elde eden Kayserispor, şehrimizin markası ve önemli bir değeridir. İlimizi her zaman en iyi şekilde temsil edeceklerine inancım tamdır.”

Meclis toplantısında alınan kararların Kayseri’ye hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, meclis üyelerine Kayserispor tişörtü hediye etmesiyle toplantı sona erdi.



 

Kurumsal

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerKocasinanÇolakbayrakdarAhmet çolakbayrakdarKocasinan Belediyesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.