Kocasinan Belediyesi filosuna 2 temizlik aracı ekledi

Belediye hizmet binası önünde ‘Kocasinan’ın Süpüreni’ni tanıtan Başkan Çolakbayrakdar, daha temiz Kocasinan için gece-gündüz demeden çalıştıklarını vurgulayarak, “Kocasinan Belediyesi olarak daha temiz Kocasinan için ilçenin temizliğine azami özen gösteriyoruz. Her geçen gün temizlik konusunda hizmetlerimizi artırarak yeni ve farklı projeler hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda sahada devam eden yoğun çalışmalarımızdan dolayı yenilenmeye ihtiyaç duyan araçlarımızı tazelemeye ve geliştirmeye devam ediyoruz. Bu amaçla, 2 yeni temizlik aracımızı Kocasinan filosuna katmış olduk. Bütün gayretimiz, daha güzel ve daha temiz Kocasinan'ı hemşehrilerimizin hizmetine sunmaktır. Hemşehrilerimin hayatını daha da kolaylaştırmak ve çevrelerini daha da temiz bulabilmeleri için her daim yanlarında ve hizmetindeyiz” ifadelerini kullandı.



Başkan Çolakbayrakdar, yenilikçi bir belediye olarak her geçen gün hizmet ağına bir yenisini daha eklemeye devam edeceklerini sözlerine ekledi. Öte yandan son teknoloji donanıma sahip araç, süpürme fırçaları ve etkili su püskürtme sistemi gibi donatılarıyla dikkat çekiyor.