Kocasinan Belediyesi her zaman kadınların yanında

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, eğitimden sanata, spordan kültüre hayatın her alanında kadınlara pozitif ayrımcılık yaparak, onların her zaman yanlarında olduklarını vurguladı. Başkan Çolakbayrakdar, “Hanım kardeşlerimiz bizim için bir gün değil, her gün anlamlı, her gün değerli, her gün takdire şayandır. Bu anlayışla hanım kardeşlerimizin sosyal, kültürel, mesleki ve eğitimsel açıdan kendilerini geliştirerek, meslek sahibi olmaları için yeni ve farklı projeler hayata geçiriyoruz. Toplumun temelini oluşturan kadınlar için Kocasinan Akademi çatısı altında semt konakları, Yakut, Mimarsinan ve Erciyesevler tesislerimizde birçok branşta eğitim veriyoruz. Bu eğitimler sayesinde meslek edinmeleri ve sosyalleşmeleri noktasında katkı sağlıyoruz. Böylelikle öğrendikleriyle aile bütçesine, ülkemize ve Kayseri ekonomisine katkı sağlamaktadır. Ayrıca hanım kardeşlerimizin hayatını daha da kolaylaştırmak için Kayseri’de yine bir ilki gerçekleştirerek ‘Bebek Bakımı ve Emzirme Kabini’ projesini hayata geçirdik” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, kadınlara yönelik yaptığı hizmetlerle vatandaşın takdirini kazanan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde de eşi Fatma Çolakbayrakdar ile birlikte toplumun her kesimini temsil eden bayanlarla Erciyesevler Tesisinde bir araya gelecek.

Kurum Haberi