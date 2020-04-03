Kocasinan Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yanında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması yönündeki sözlerini hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Gönüllüsü Projesi kapsamında İkinci El ve Sosyal Market aracılığıyla bugüne kadar 130 binin üzerinde vatandaşın ihtiyacına cevap verildiğini ifade etti. Özellikle bu dönemde daha fazla aileye ulaşmayı amaçladıklarını söyleyen Başkan Çolakbayrakdar; “Bulaşıcı hastalıkların önlenmesiyle ilgili alınan tedbirler kapsamında kaymakamlığımız aracılığıyla ilçemizde bulunan ihtiyaç sahibi aileleri belirleyerek, çalışmalara başladık. Bu kapsamda tedbirlerin uygulamaya geçirildiği günden bugüne kadar aralarında yaşlı ve kronik hastalığı bulunan bin 385 kişiye ulaşarak ihtiyaçlarını karşıladık ve karşılamaya da devam ediyoruz. Günlük ekmek dağıtımının yanı sıra hayırseverlerin desteği ile temin edilen ve içerisinde temel ihtiyaç maddeleri ile temizlik malzemelerinin bulunduğu gıda kolilerini 320 aileye teslim ettik. Ayrıca 45 aileye ise düzenli olarak günlük sıcak yemek ulaştırıyoruz. Bunun yanında 142 aileye de ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için alışveriş kartı verdik. Amacımız; tüm insanların huzur içerisinde yaşayacağı mutlu bir Kocasinan’ı hep birlikte inşa etmektir” diye konuştu.



Sadece temel ihtiyaç maddelerinin karşılanması değil, toplum sağlının korunması noktasında da büyük bir sorumluluk üstlendiklerinin altını çizen Başkan Çolakbayrakdar; 2016 yılında hizmete sunulan okul ve cami temizleme ekibinin okul servisleri ile başlayan dezenfekte çalışmalarının tüm kamu binaları ve alanlarını içerisine alacak şekilde genişletildiğini söyledi.



Başkan Çolakbayrakdar bu süreçte 161 okul, 246 cami ve 22 Aile Sağlığı Merkezi'nin yanı sıra Valilik, İl Emniyet Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Polis Okulu, Çevik Kuvvet, Trafik Denetim, Özel Harekat Polis Müdürlüğü, Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü, Belediye Hizmet Binaları; Muhtarlıklar başta olmak üzere tüm kamu alanlarının düzenli aralıklarla dezenfekte edildiğini belirterek sözlerini noktaladı.



Haber: Erkinbeğ Uygurtürk



