Kocasinan Belediyesi, İkram Çeşmesiyle Gönüllere Akıyor

Mobil olarak tasarlanan İkram Çeşmesi, vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde ve etkinliklerde ilçe sakinlerine hizmet veriyor. Ayrıca hafta içi yoğunluğun yaşandığı noktalardan biri olan Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde kurulan mobil çeşme, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye gelen hasta ve hasta yakınlarının içini ısıtan güzel bir hizmet olarak vatandaşlardan da büyük beğeni topluyor.



İkramlarıyla ilçe sakinlerinin yüreklerine dokunarak gönül birliği oluşturan Kocasinan Belediyesi, bu uygulamasıyla Osmanlı’dan günümüze uzanan ikram geleneğinin de en güzel örneğini sergilemiş oluyor. Özellikle kış mevsiminde İkram Çeşmesiyle binlerce vatandaşa salep ikramında bulunan Kocasinan Belediyesi, bu hizmetiyle vatandaşlardan takdir topluyor. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çoğu zaman ikramlıkları vatandaşlara kendi eliyle ikram ediyor.

