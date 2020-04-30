“Kocasinan Belediyesi işçi dostu belediyedir” Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. “Kocasinan Belediyesi işçi dostu belediyedir” diye sözlerine başlayan Başkan Çolakbayrakdar, mesajında, “Emek ve alın teriyle şehrimizin ve ülkemizin kalkınmasında büyük rol oynayan kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyorum” dedi.

30 Nisan 2020 Perşembe 10:55