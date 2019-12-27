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Kocasinan Belediyesi, kar yağışı için teyakkuzda

Kocasinan Belediyesi, kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için gerekli tüm önlemleri aldı. Kocasinan Belediyesi’nin Temizlik İşleri, Fen İşleri ve Kırsal Hizmetler Müdürlüklerine bağlı ekipler, vatandaşların mağdur olmaması için kar yağışıyla birlikte görev başında olacak.

Kocasinan Belediyesi, kar yağışı için teyakkuzda

Vatandaşların kış mevsimini daha rahat geçirmeleri için önceden bir dizi önlem aldıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Meteoroloji tarafından yapılan uyarıyla birlikte ilçe genelinde soğuk ve yağışlı havaya karşı tüm önlemlerimizi aldık. Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerimiz; vardiyalı sistemle olası yoğun kar yağışına karşı 24 saat görev başında olacaklar. Bütün hizmetlerimizde olduğu gibi kar temizleme çalışmalarımızda da önceliğimiz vatandaşımızın memnuniyetidir. Hava tahminlerini takip ediyoruz. Olumsuz hava koşulları için hazırlıklıyız.” ifadelerini kullandı.
 

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