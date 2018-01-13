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Kocasinan Belediyesi kara hazır

Kocasinan Belediyesi, kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için tüm önlemleri aldı. Kocasinan Belediyesi’nin Temizlik İşleri, Fen İşleri ve Kırsal Hizmetler Müdürlüklerinin ekipleri, vatandaşların mağdur olmaması için kar yağışıyla birlikte aralıksız görev başında olacak.

Kocasinan Belediyesi kara hazır
Vatandaşların kış mevsimini daha rahat geçirmeleri için önceden bir dizi önlem aldıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Meteoroloji tarafından yapılan uyarıyla birlikte ilçe genelinde soğuk ve yağışlı havaya karşı tüm önlemlerimizi aldık. Kocasinan Belediyesi Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerimiz; olası yoğun kar yağışına karşı 24 saat görev başında olacaklar. Bütün hizmetlerimizde olduğu gibi kar temizleme çalışmalarımızda da önceliğimiz vatandaşımızın memnuniyetidir. Hemşehrilerimin daha temiz ve daha sağlıklı bir kış geçirmeleri için yoğun gayret sarf etmeye devam edeceğiz. Hava tahminlerini takip ediyoruz. Yeni yağışlar için hazırlıklıyız.” ifadelerini kullandı.
İHA
 
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