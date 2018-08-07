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Kocasinan Belediyesi Meclisi, 18 maddeyi oy birliğiyle karara bağladı

Kocasinan Belediyesi, Ağustos ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yönetiminde gerçekleştirilen toplantıda meclis üyelerinin birlik ve bütünlüğü göz doldurdu. Gündemde bulunan 18 maddenin tamamı oy birliğiyle karara bağlandı.

Kocasinan Belediyesi Meclisi, 18 maddeyi oy birliğiyle karara bağladı

Başkan Çolakbayrakdar, yönetiminde gerçekleştirilen meclis toplantısında 18 gündem maddesi görüşülerek, karara bağlandı. Meclis toplantısının açılışında konuşan Başkan Çolakbayrakdar, “Kayseri’de yaşayan tüm vatandaşlarımızın memnuniyetini ve yaşam kalitesini daha da yükseltmek amacıyla durmadan çalışıyoruz” dedi.
Meclis toplantısında Zekaibey, Kötügöller, Mithatpaşa, Beyazşehir, Erkilet, Mimarsinan, Şeker ve Kayabaşı Mahallerinin imar planları görüşülüp karara bağlandı.
Başkan Çolakbayrakdar’ın Ağustos ayı meclis toplantısında alınan kararların şehrimize ve ülkemize hayırlı olması temennisinde bulunmasıyla toplantı sona erdi.

İHA

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