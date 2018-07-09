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Kocasinan Belediyesi muhtarları Çanakkale’ye gönderdi

‘Asım’ın Nesli Ecdadının Peşinde’ projesi kapsamında başarılı öğrencileri Çanakkale’ye götüren Kocasinan Belediyesi, bu sefer de ilçede bulunan mahalle muhtarlarını Çanakkale’ye uğurladı.

Kocasinan Belediyesi muhtarları Çanakkale’ye gönderdi

İstiklal destanının yazıldığı Çanakkale’ye gidecek olmanın mutluluğunu yaşayan mahalle muhtarları, böyle anlamlı ve güzel bir projeden dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti. 
Kocasinan Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında Çanakkale’ye giden öğrencilerin ardından, bu sefer ilçede bulunan mahalle muhtarları için Çanakkale gezisi düzenlendi. İstiklal destanının yazıldığı Çanakkale’yi daha yakından tanıma fırsatı bulacak olan mahalle muhtarları için belediye hizmet binası önünde uğurlama töreni gerçekleştirildi. 

Gezi ile ilgili düşüncelerini paylaşan mahalle muhtarları,“ Çanakkale’ye gittiğimiz için çok mutluyuz. Bağımsızlık destanının yazıldığı Çanakkale’yi daha yakından tanıma fırsatı bulacağız. Bizlere böyle bir imkanı tanıdığı için başta Kocasinan Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz” diye konuştu. 

Çanakkale’ye gidecek olmanın heyecanını yaşayan mahalle muhtarları, aileleri ile vedalaştıktan sonra yola çıktı. 

İHA

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