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Kocasinan Belediyesi'nden erkeklere özel tesis

Kocasinan Belediyesi tarafından sadece erkeklerin faydalanabilmesi amacıyla yaptırılan yüzme havuzlu, sauna ve fitness gibi hizmetlerinin sunulacağı tesiste sona yaklaşıldı. Mimarsinan Mahallesi’ndeki tesisin son durumunu inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayserililerin yaşam standardını yükseltecek hizmetler ürettiklerini söyledi.

Kocasinan Belediyesi'nden erkeklere özel tesis

Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda Mimarsinan Mahallesi’ne 2 bin 300 metrekare alan üzerinde inşa edilen sosyal tesisin son halini inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. İnsan odaklı belediyeciliği önemsediklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların sosyal hayatına renk katmak için modern tesisler inşa ettiklerini ifade etti. Kocasinan’ın hizmet ağının hızla büyüdüğünü vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti;
“Vatandaşlarımıza daha iyi imkanlarda hizmet sunabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu doğrultuda mahallelerimize çok sayıda sosyal tesisler kazandırıyoruz. Mimarsinan Mahallemizdeki bu tesisimiz ise bölgede yaşayan erkek vatandaşlarımıza hizmet verecek yüzme havuzu, sauna, spor salonu ve fitness gibi imkanları olan bir merkez olacak. Tüm vatandaşlarımızın bildiği gibi Kocasinan Akademi çatısı altında eğitimden sanata, spordan kültüre ve el becerileri olmak üzere her alanda faaliyetler yürütmekteyiz. Vatandaşlarımızın hayat boyu sporun içerisinde yer alabilmeleri için bu tesisleri oldukça önemsiyoruz. Daha önce bayanların hizmetine sunduğumuz yüzme havuzu ile birlikte bu tesisin de tamamlanmasıyla bölgemizdeki bir ihtiyacı daha karşılamış olacağız. Tesisimizin şimdiden Kocasinan'ımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.”
 
 

İHA

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