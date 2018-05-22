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Kocasinan Belediyesi'nden vergi çağrısı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yazılı bir açıklama yaparak, vergi mükelleflerine çağrıda bulundu. Başkan Çolakbayrakdar, açıklamasında vergi mükelleflerinin cezalı duruma düşmemeleri için son gün 31 Mayıs Perşembe Günü olduğunu hatırlattı.

Kocasinan Belediyesi'nden vergi çağrısı
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yazılı açıklamasında, Kocasinan Belediyesi olarak vatandaşların işlerini kolaylaştırmak ve daha yaşanabilir bir şehir sunmak için çalıştıklarını vurguladı. Teknolojik gelişmeleri çok yakından takip ettiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Vatandaşlarımıza e-belediye uygulamaları, internetten ödeme, posta çeki ve kredi kartıyla ödeme gibi kolaylıklar sunuyoruz. İnternet vasıtasıyla vergi ödemeleri hem belediyeye hem de vatandaşa büyük kolaylık sağlıyor. Ödenen vergileri daha iyi kaliteli hizmetler olarak vatandaşlarımıza sunuyoruz. Yatırılan her kuruş Kocasinan’ın, aynı zamanda ülke ekonomisinin büyümesine katkı sunmaktadır. Bu sebeple unutmayalım ki; vergiler geleceğimizin teminatını oluşturmaktadır. Vergi ödeme konusunda hassasiyet gösteren tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. 
Çalışma saatlerinde düzenleme yaparak, vergi ödemelerinde her türlü ödeme kolaylığı sunan Kocasinan Belediyesi tarafından, Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam vergilerini ödemek isteyen mükellefler için 26 Mayıs Cumartesi ve 27 Mayıs Pazar günleri saat 09.00-16.00 arası ile 28-29-30-31 Mayıs Perşembe günleri ise saat 19:00’a kadar veznelerin açık olacağı duyuruldu. 
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