Kocasinan Belediyesi Yılın İlk Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde gerçekleştirilen meclis toplantısında 32 gündem maddesi görüşüldü. Meclis toplantısında konuşan Başkan Çolakbayrakdar, Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Uğurevler Mahallesi’ne okul kazandıracaklarını belirterek, “Mülkiyeti ve projesi hazır. İnşallah bu sene bir hayırseverimiz, okulun yapılmasını üstlenir” dedi. Kocasinan Meclis Toplantısından ayrıca Çölyaklılar için de müjdeli bir karar çıktı.

Kocasinan Belediyesi Meclis Toplantısında 32 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Meclis toplantısında ilk önce Kocasinan Belediyesi meclisinin toplantı günleri belirlendi. Ardından Denetim Komisyonu Üyeliği seçimi yapıldı. Gizli oylamayla yapılan seçimde Denetim Komisyon Üyeliğine; Selahattin Yılmaz, Ebru Uslucan ve Nuriye Çetin oyçokluğuyla seçildi. Toplantıda daha sonra Yenidoğan, Şeker, Çevril, Talatpaşa, Erkilet, Yenişehir, İstasyon, Cırgalan, Mevlana, Sümer, Beydeğirmeni Mahallerinin imar planları görüşülüp karara bağlandı.



Toplantıda; Uğurevler Mahallesi’nde uygulama imar planı ekinde yer alan vaziyet planında değişiklik yapılması ile ilgili imar komisyon raporu görüşüldü. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Çolakbayrakdar, “Kentsel Dönüşüm Projelerimizle bölgenin ihtiyacı olan gerek sosyal donatı gerekse yol, park, çevre düzenlemesi gibi benzeri alanların kamuya kazandırılması ve bunun dışında okul, cami vb gibi kamu alanlarının da kazandırılması bizim ana hedeflerimizden bir tanesidir. Mahallemizde de ihtiyaç olan okul alanın yanına yeni bir binanın yapılabilmesi için yaptığımız çalışmanın sonuna yaklaştık. Buranın mülkiyeti ve projesi hazır. İnşallah 2019 yılında bir hayırseverimiz, 4 bin 500 metrekarelik alanda okulun yapılmasını üstlenir” şeklinde konuştu.



Toplantının bir diğer gündem maddesi olan Sümer Mahallesi’nde bulunan mülkiyeti Kocasinan Belediyesi’ne ait parselin, Aile Sağlığı Merkezi olarak İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilmesi talebi de oylandı. Ardından Kocasinan Belediyesi’ne ait Yemliha Mahallesi’ndeki 4 parselin Kur’an Kursu ve lojman inşaatı yapmak amacıyla Kocasinan İlçe Müftülüğüne tahsis edilmesi kararı oy birliğiyle kabul edildi.



Gündem maddeleri arasında yer alan Kocasinan sınırları içerisinde ikamet eden çölyaklılara 2019 yılında Çölyak Yardım Paketi verilmesi ile ilgili madde komisyona havale edildi. Çölyaklıların her zaman yanında olduklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, “Bilindiği üzere çölyaklılar, glutensiz gıdalarla beslenmek zorundadır. Yoksa kemik ve kas erimeleri gibi olumsuzluklar yaşıyorlar. Kocasinan Belediyesi olarak her zaman onların yanlarındayız. Geçen yıl dağıttığımız glutensiz ürün paketlerini ailelerde bulunan çölyaklı birey sayısı ve gelir durumuna göre desteğimizi yeniden belirlemek için komisyonumuz bir araştırma yapacak” diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, 2019 yılının ilk meclis toplantısında alınan kararların şehrimize ve ülkemize hayırlı olması temennisinde bulundu.



