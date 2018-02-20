Kocasinan Belediyesinden eğitime destek

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret ederek, yenilenen konferans salonunda öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerin sevgi gösterileriyle karşılaşan Başkan Çolakbayrakdar’a , Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Kılıç ve Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Murat Bal eşlik etti.



Öğrencilerle birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmasında, “Okul boyunca almış olduğunuz eğitimler ileriki hayatınızda sizlere birer ışık tutacak ve meşale olacak. En önemlisi de geleceğin Türkiye’sini sizler inşa edeceksiniz. Bizlerin görevi sizlerin daha mutlu ve daha huzurlu bir şekilde yaşamanız için çalışmaktır. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sayın Başbakanımız, Sayın Bakanlarımız ve tüm yetkililer; sizler için yoğun gayret sarf ediyor. Bundan önce olduğu gibi bundan sonrada daha huzurlu yarınları inşa etmek için gecemizi gündüzümüze katarak var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



Başkan Çolakbayrakdar, daha sonra öğretmenler odasına geçerek öğretmenlerle sohbet etti.



Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk ise eğitim ve öğretime verdiği desteklerden dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür plaketi takdim etti.



Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından son buldu.