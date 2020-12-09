KOCASİNAN BELEDİYESİNDEN KONFORLU ESTETİK GÖRÜNÜMLÜ KAVŞAKLAR Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yapılan çalışmalarla vatandaşa ulaşım hizmeti veren yolları, daha çağdaş normlarda daha konforlu ve estetik bir görünüme kavuşturduklarını söyledi.

Yeni ve farklı tasarımlı kavşaklarla yolları daha konforlu ve estetik görünümlü hale getirdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın yenileme çalışmalarıyla örnek teşkil ettiğini ifade etti. İlçeyi daha güzel bir görünüme kavuşturmak için estetik ve görsel çalışmalara ayrı bir önem verdiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü:



“Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde ihtiyaç duyulan noktalara yeni kavşaklar yapılıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından ise estetik dokunuşlarla daha da güzelleşen kavşaklarla vatandaşlara görsel bir şölen sunmuş oluyoruz. Özellikle şehrin görsel estetiğine büyük önem veriyor ve bu doğrultuda yenilikçi çalışmalarımızla Kayseri’ye estetik dokunuşlarda bulunuyoruz. Bütün gayretimiz hemşehrilerimize daha mutlu, huzurlu olabilecekleri bir ortam hazırlamak ve daha çevreci yaklaşımlarla onlara hizmet edebilmektir.”



Başkan Çolakbayrakdar, ilçenin her mahallesini güzelleştirmek, yenilemek için yoğun bir şekilde çalışmaların devam edeceğini ve Kocasinan’ı her yönüyle daha ileriye taşıyarak, en güzel hizmetleri gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.



Haber Merkezi