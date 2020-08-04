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Kocasinan'da ekipler 24 saat esasına göre çalıştı

Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kurban satış ve kesim yerlerindeki atıkların temizlendiğini söyledi. Temizlik hizmetlerini olmazsa olmaz görüp ve titiz çalıştıklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, bayram öncesi belirlenen kurban satış ve kesim yerlerinde, satış ve kesim bittikten sonra atıklardan temizlediklerini aktardı.

Kocasinan'da ekipler 24 saat esasına göre çalıştı

Bu yıl Kocasinan’da 12 noktada kurban kesim yeri belirlediklerini hatırlatan, Başkan Çolakbayrakdar, bayram öncesinde satış ve kesim yerlerinde temizlik ve mesafe tedbirlerini üst düzeyde aldıklarını da ifade ederek, "Kurban satış ve kesimi bittikten sonra çevre kirliliği ve bulaşıcı hastalıklara meydan vermemek için kurban atıklarını hemen temizledik.



Su ve deterjanla yıkayıp, ilaçladıktan sonra yeniden halkımızın huzur içerisinde kullanıma hazır hale getirdik. Çevre temizliğine özen gösteren, bize yardımcı olan vatandaşlarımıza teşekkür ediyor; sağlık ve huzur içinde daha nice bayramlara ulaşmayı diliyorum" dedi.



Kocasinan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı'nın ilk gününden son gününe kadar vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması ve mağduriyet yaşamaması için atık ve çöp toplamanın yanı sıra temizlik ve dezenfekte çalışmalarını 24 saat esasına göre aralıksız sürdürdü.
 

Kurumsal

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