KOCASİNAN'DA HER MAHALLEYE HİZMET YAĞDI, VATANDAŞ MEMNUN KALDI

Başkan Çolakbayrakdar ise güzel ve farklı projelere imza attıklarını hatırlatarak, “Gayretimiz; vatandaşlarımıza daha güzel bir hayat sunabilmek ve onların daha mutlu yaşayabilecekleri bir çevreyi oluşturabilmek içindir.” dedi.Kocasinan’ı yaptıkları hizmetlerle her geçen gün modern ve konforlu bir ilçeye dönüştürdüklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, ilçenin prestijini artıran ve bölgeyi cazibe merkezi haline getiren hizmetler yaptıklarını söyledi. Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’da 6 yıl boyunca güzel ve farklı projelere imza attıklarına dikkat çekerek, şunları kaydetti: “Gayretimiz, çabamız; vatandaşlarımıza daha güzel hayat sunabilmek ve onların daha mutlu yaşayabilecekleri bir çevreyi oluşturabilmek içindir. Ayrıca Gönül Belediyeciliği anlayışıyla vatandaşlarımızın hayatlarını daha da kolaylaştırmak ve onların yüzlerinde tebessüm bırakabilmektir. Bundan dolayı gece, gündüz demeden ne gerekiyorsa elimizden geldiğince her bir mahallemizin her bir köşesinin ihtiyaçlarını karşılama noktasında gayret etmeye devam edeceğiz ve yapılan hizmetlerle ilçe sakinlerinin refah düzeyinin artmasını ve yaşam kalitesinin daha da yükselmesini sağlayacağız.”Kocasinan Belediyesi’nin yaptığı hizmetlerle çehresi değişen Yenimahalle sakinlerinden Ahmet Budak (65) ise 40 yıla aşkındır Yenimahalle de oturduğunu belirterek, “Özellikle Sayın Ahmet Çolakbayrakdar Başkanımız döneminde Kocasinan bölgesinde hizmetler, gözle görünür şekilde arttı. Cadde ve sokaklarımız tertemiz oldu ve sağlık ocağımız yapıldı. Kısaca mahallemizde bir şehir havası oluştu. Başkanımızdan son derece memnunuz. Allah razı olsun.” dedi.Mustafa Özen (66) de 36 yıldır Yenimahalle Meydan’ında esnaf olduğunu ifade ederek, “Belediyemizin hizmetlerinden memnunuz. Pazar yerinden sağlık ocağına, yollardan temizliğe kadar hizmetler yapıldı. Başkanımızın işi gücü rast gitsin.” diye konuştu.Bekir Cesur (22) ise Kocasinan Belediyesi’nin yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür ederek, “Sayın Başkanımızı bir genç olarak çok başarılı buluyoruz. Sosyal faaliyetler olsun sosyal tesisler olsun çok memnunuz. Mahallemizde; meydanımız yenilendi, sağlık ocağımız yapıldı. Pazar yerimiz, daha konforlu hale getirildi. Özellikle modern ve büyük park çalışmalarını güzel buluyoruz. Sayın Başkanımızdan Yenimahalle’nin gençleri olarak büyük bir sosyal tesis daha istiyoruz.” şeklinde konuştu.Murat Metuçil (24) de 22 senedir Yenimahalle’li olarak belediyenin daha güzel mahalle için gayret ettiklerine şahit olduğunu vurgulayarak, “Sayın Ahmet Başkanımızı çok seviyoruz. Sayın Başkanımızın yaptığı hizmetlerden ötürü meslek sahibi gençlerimizin topluma daha fazla fayda sağlaması için çalışmalar bekliyoruz.” ifadelerine yer verdi.Ayşe Karbak (40) ise belediye tarafından mahallenin bütün eksiklerinin giderildiğine dikkat çekerek, hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.Ümit Antepli Sağlık Merkezi Aile Hekimlerinden Evrim Mak Yıldırım (43) da yeni sağlık ocağından çok memnun olduklarını belirterek, “Daha konforlu ortamda kaliteli hizmetimizle hastalarımız memnun ayrılıyorlar. Tertemiz hizmet veriyoruz. Şartlar daha iyi olunca memnuniyet üst seviyede oluyor. Sayın Başkanımızın desteklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.Yapılan yatırımlarla mahallenin çok güzelleştiğini belirten Şerife Borsalı (62) ise 42 senedir Yenimahalle’de ikamet ettiğini söyleyerek, sağlık ocağından pazar yerine kadar yapılan yenilik çalışmalarından ötürü Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkürlerini iletti.Pazar yerinin yenilenmesiyle pazar yerinin çok daha güzel hale geldiğini vurgulayan Hatice Erdem (63) de “Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar’dan Rabbim razı olsun. İşi gücü rast gitsin. Bütün hizmetler mahallemize yapılmaktadır.” dedi.Mahallede yapılan yenileme çalışmaları kapsamında daha konforlu hizmet aldıklarını belirten vatandaşlar da “Mahallemizin alt yapısı çok güzel oldu. Kaldırımlar ve caddeler yenilendi. Hizmetlerden dolayı Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar’a çok teşekkür ederiz.” diye konuştu.