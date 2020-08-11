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Kocasinan'da koronavirüs denetimi devam ediyor

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" genelgesi kapsamında kent genelinde pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerde denetimler yapıldı.

Kocasinan'da koronavirüs denetimi devam ediyor

Valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, esnaf ve ticaret odaları, kurum müdürleri, kolluk kuvvetleri ve zabıta ekiplerinin sahaya indiği denetimlerde, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cavit Özbek ile birlikte ilçe genelinde incelemelerde bulundu.

Başkan Çolakbayrakdar, denetimler sırasında esnaf ve vatandaşlara Kovid-19 tedbirleri konusunda alınacak tedbirler konusunda uyarılarda bulundu.

Kayseri Park Alışveriş Merkezi’nde işyerlerini tek tek ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, AVM’de yer alan işletmelerin aldıkları tedbirleri inceleyerek uyarılarda bulundu.

Daha sonra Yeni Mahalle’de bulunan işletmeleri ve semt pazarında incelemelerde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, pazar esnafının aldığı tedbirleri inceleyerek uyarılarda bulundu. Semt pazarında vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların taleplerini dinledi.

"Sağlık için hepimiz için" sloganıyla bugüne kadarki en kapsamlı Kovid-19 denetimi gerçekleştirildiğini kaydeden Kocasinan Belediye Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, şu ifadelere yer verdi;
“Kayseri Park Alışveriş Merkezinde Sayın İl Emniyet Müdür Yardımcımız Cavit Özbek ile birlikte Kovid-19 tedbirlerini inceledik. Maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik konusunda gerekli bilgilendirme yaptık. Amacımız halkımızı bilgilendirip tedbirler konusunda bilinçlendirmek. İnşallah bu virüsten de en kısa zamanda kurtulur eski sağlıklı günlerimize döneriz. Pazarcı esnafımızı tebrik ediyorum. Gerekli tedbirleri aldıklarını gördük. Tedbirlere uyan esnaf ve vatandaşlarımızın hepsine canı gönülden teşekkür ediyorum.” dedi.
 

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