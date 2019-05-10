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Kocasinan'da nostaljik ramazan etkinlikleri

Gündüz yoğun iş temposunu ara vermeden gece de devam ettiren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ramazan etkinliklerinin ilkinin düzenlendiği Ziyagökalp Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Ardından bölgedeki esnafları ziyaret ederek ve bol bereketli kazançlar dileyen Başkan Çolakbayrakdar, gittiği her yerde vatandaşların ilgisi ve samimiyeti ile karşılandı.

Kocasinan'da nostaljik ramazan etkinlikleri

Kocasinan Belediyesi tarafından Ramazan geleneğini yaşatmak amacıyla geleneksel hale getirilen Ramazan etkinliklerinin ilk durağı Ziyagökalp Mahallesi oldu. ‘Hoş Geldin Ey Şehr-İ Ramazan’ adlı etkinlik alanını ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, çocukların yoğun ilgisiyle karşılandı. Onlarla hoş sohbetler gerçekleştiren Başkan Çolakbayrakdar, “Rabbim sağlık sıhhat içerisinde nice ramazanlara erişmeyi nasip eylesin. Vatandaşlarımızın Ramazan akşamlarında hem daha mutlu olmalarına katkı sağlamak hem de geleneksel oyunlarımızı; Hacivat-Karagöz, meddah gibi kendi kültürümüzü ve değerlerimizin yansıtıldığı bir etkinlik düzenliyoruz. Ramazan etkinliklerimizi farklı mahallelerde vatandaşlarımızla buluşturmaya devam edeceğiz. Kocasinan Belediyesi olarak Ramazan’ın manevi atmosferini, coşkusunu ve nostaljik Ramazan eğlencelerini 7’den 70’e Kayserililerimize yaşatmaya çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.
Vatandaşlardan büyük ilgi gören ve yüzlerce izleyici tarafından takip edilen Ramazan etkinliklerinde, Türk kültürünün en önemli unsurlarından Hacivat-Karagöz, illüzyonist, kukla gösterisi, ateşbaz, animasyonlar ve yarışmalar gibi etkinlikler yer aldı. Karagözle-Hacivat'ın tatlı atışmaları, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.
Ardından bölgedeki esnafları ziyaret ederek bol ve bereketli kazançlar dileyen Başkan Çolakbayrakdar, sonrasında ise Ziyagökalp Mahallesi’nde hizmete girecek olan sosyal tesis ve modern pazar yerinde incelemelerde bulundu.
Bölge sakinleri ise bu güzel ve eğlenceli etkinlikleri düzenleyen Kocasinan Belediyesi’ne ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.
 

İHA

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