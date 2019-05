Kocasinan'da şampiyon sporcular yetişiyor

Spora ve sporcuya her zaman destek verdiklerini ve birçok spor yatırımına imza attıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, sporcuların örnek futbolcu, örnek öğrenci ve en önemlisi örnek insan olarak yetiştirilmesinin ülkenin ve gelecek nesillerin kazancına olacağını söyleyerek, “Bu konuda Kocasinan Belediyesi olarak üstümüze düşen görevi ziyadesiyle yerine getirmek için hassasiyet gösteriyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak, her yaşta ve her branşta sporu yaygınlaştırmak için her türlü imkanımızı seferber ettik, etmeye de devam ediyoruz. Gayemiz; vatandaşlarımızın, daha sağlıklı bir yaşam sürmesi içindir. Ayrıca sporcularımızın tesislerimizde kazandığı aile ve dostluk ilişkileri de bizleri ayrıca mutlu ediyor. Özellikle geleceğimizin teminatı çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik sportif etkinlikler düzenliyoruz. Ülkemizin ve şehrimizin ismini tüm dünyaya, yetiştirdiğimiz güzel ahlaklı örnek sporcularla da duyurmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Başkan Çolakbayrakdar sözlerini “Daha büyük başarılar için tüm sporcularımıza her zaman desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz” diyerek noktaladı.







Barbaros Mahallesi’ndeki Kocasinan Belediyesi Barbaros Spor Merkezi’nde; Spor Merkezi Müdürü ve Milli Boks Antrenörü Fatih Töme, Boks Antrenörü Burak Benk, Teakvando Antrenörü Ali Osman Yüksel nezaretinde şampiyon sporcular yetişiyor. Tesis hakkında bilgiler veren Milli Sporcu Fatih Töme, Kocasinan Belediyesi Barbaros Spor Merkezi’nde antrenmanların yoğun tempoyla devam ettiğini belirterek, “Spor kulübümüz, adeta bir fabrika gibi çalışmaktadır. Burada yetiştirdiğimiz sporcularımızla spor tarihine adımızı yazdırıyoruz. Burada milli, manevi ve ahlaki değerlerine sahip çıkan çocuklarımızı yetiştiriyoruz. Alt yapıdan yetiştirdiğimiz sporcularımız, her katıldığı müsabakalarda büyük başarılar elde etmektedir. Son olarak Anadolu Yıldızlar Ligi ve Türkiye Liseler arası Boks Şampiyonası’nda sporcularımız, büyük başarıya imza attı. Bizlere böyle imkanlar sağlayarak daha sağlıklı bir ortamda spor yapmamıza vesile olan ve her zaman sporcuların yanında olan Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür ediyoruz. İnşallah sporcularımız daha nice başarılar elde ederek, bizleri gururlandıracağına inancım sonsuz. Amacımız; Milli takım kadrosunda yer alacak sporcular yetiştirmektir.” diye konuştu. Kocasinan Belediyesi Spor Merkezi’nde günlük yaklaşık 800 kişinin faydalandığını ifade eden Fatih Töme, sözlerini şu şekilde sürdürdü,

“Yaklaşık 350 tekvandocu ve 150 boksör sporcumuz, günlük olarak tesisimizden faydalanmaktadır. Bunun yanında yaşam boyu spor, badi, fitness ve bayan fitness gibi çeşitli spor alanlarında günlük 800 kişi bu tesisten hizmet almaktadır.”







Anadolu Yıldızlar Ligi’nde 33 kiloda Türkiye Şampiyonu olan Teakvando Sporcusu Sudenaz Tekel ise daha konforlu ve daha sağlıklı bir ortamda spor yapmalarına imkan sağlayan Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti. Anadolu Yıldızlar Ligi’nde 29 kiloda Türkiye ikincisi olan Teakvando Sporcusu Zeynep Yeşil de, Milli Takım sporcusu olmak için yoğun gayret gösterdiğini söyledi. Anadolu Yıldızlar Ligi’nde 49 kiloda Türkiye üçüncüsü olan Teakvando sporcusu Emre İpek ise tüm turnuvalarda en iyisini yapmaya çalıştıklarını vurguladı. Türkiye Liseler arası Boks Şampiyonası’nda 80 kiloda Türkiye üçüncüsü olan Ömer Açık da “Kocasinan’ı temsil etmek gurur verici. Bundan onur duyuyorum. Her katıldığımız müsabakalarda başarılar elde ediyoruz. Bize destek veren başta Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar olmak üzere hocalarıma ve herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.