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Kocasinan'da, yaza hazırlık

Kış döneminde başarılı bir ilaçlama çalışması yapan Kocasinan Belediyesi, yaz döneminin yaklaşmasıyla birlikte ilaçlama çalışmalarına hız verdi. Daha sağlıklı ve daha temiz bir çevre sunulmasını hedefleyen Kocasinan Belediyesi, halk sağlığı için haşerelere karşı mücadele ediyor.

Kocasinan'da, yaza hazırlık
Kocasinan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, bölgeyi sivrisinek ve karasinek gibi haşerelerden arındırmak için yoğun gayret gösteriyor. Haşerelere karşı mücadele kapsamında en etkin ve çevreci yöntemi uygulayan ekipler; parklar, bahçeler, havuzlar, fosseptikler, kanallar, mazgallar, durgun sular, kapalı alanlar başta olmak üzere haşere üretebilecek her noktada ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Uzman personel, U.L.V. ilaçlama sistemi ve donanımlı araçlarla yapılan ilaçlama çalışmaları sayesinde ilçe sakinlerinin rahat bir yaz geçirmesi hedefleniyor.
Çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar ise, halk sağlığı için yapılan çalışmaların son derece önemli olduğunu vurgulayarak, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a sağlık alanında gösterdiği hassasiyetinden dolayı teşekkür etti.
 

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KayseriKayseri HaberKayseri GündemHaberKocasinan Belediyesi
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