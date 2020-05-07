Kocasinan'da, yaza hazırlık Kış döneminde başarılı bir ilaçlama çalışması yapan Kocasinan Belediyesi, yaz döneminin yaklaşmasıyla birlikte ilaçlama çalışmalarına hız verdi. Daha sağlıklı ve daha temiz bir çevre sunulmasını hedefleyen Kocasinan Belediyesi, halk sağlığı için haşerelere karşı mücadele ediyor.

07 Mayıs 2020 Perşembe 17:43