Kocasinan'dan çöp rekoru

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, öğrencilerin eğitim seminerleriyle geri dönüşüm konusunda her geçen gün daha çok bilinçlendiğini vurguladı. Çevre dostu belediyecilik anlayışıyla projeler ve hizmetler ortaya koyduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, daha güzel yarınlara ulaşmak için geri dönüşüme ayrı bir önem verdiklerini söyledi. Başkan Çolakbayrakdar, “Çevre bilincinin kazandırılması, kaynakların verimli kullanılması ve atıkların ayrıştırılması konusunda hassas bir belediyeyiz. Bu kapsamda düzenlediğimiz eğitim seminerlerimizle toplumumuzun çevre duyarlılığını artırmayı hedefliyoruz ve böylelikle gelecek nesillere daha temiz bir Kocasinan bırakacağız. Çevreye karşı duyarlılık gösteren herkese teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.Kocasinan Belediyesi, yüzlerce öğrenciye ulaştığı çevre ve geri dönüşüm eğitimlerine bu sefer de Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’ndeki Mustafa Kızıklı İlkokulu’nda devam etti. Kocasinan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarından Çevre Mühendisi Ahmet Usta, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir çevre için uyulması gereken konularda öğrencileri bilgilendirdi. Eğitimde, ayrıca ambalaj atıklarının toplanması, ayrıştırılması, geri dönüşüm ve Kocasinan Belediyesi bünyesindeki geri dönüşüm tesisi KAYÇEV hakkında bilgiler verildi.