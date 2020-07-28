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Kocasinan'dan 'Covid-19' uyarılı bayram kutlaması

Kocasinan Belediyesi, Kurban Bayramı kutlamasında vatandaşların dikkatini çekmeyi başardı. Kocasinan Belediyesi şehirdeki muhtelif reklam panolarında “Koronavirüse Kurban Olmayın” uyarısı ile vatandaşların hem bayramını kutladı hem de uyardı.

Kocasinan'dan 'Covid-19' uyarılı bayram kutlaması

Kocasinan Belediyesi, bu yıl tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgınında, vatandaşların dikkatini çekecek şekilde bir bayram kutlaması gerçekleştirdi.



Koronavirüsün yayılması nedeniyle uzmanların vatandaşları bayram öncesinde yaptığı uyarılara Kocasinan Belediyesi de ‘Koronavirüse Kurban Olmayın’ şeklinde dikkat çeken reklamlarla destek verdi. Şehrin muhtelif yerlerindeki reklam panolarına asılan ‘Bayramda tedbirleri elden bırakıp koronavirüse kurban olmayın’ mesajları vatandaşlar tarafından hem ilgiyle okundu hem de beğeni topladı.


 

Kurumsal

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